América inicia sin André Jardine en el Clausura 2025; no será sancionado

América arranca su participación en el Clausura 2025 enfrentando a Querétaro este viernes, pero con un equipo muy diferente al que se coronó tricampeón hace unas semanas.

Las Águilas saltarán al campo con su cuadro Sub-23, bajo la dirección de Raúl Rodrigo Lara, mientras que André Jardine, entrenador principal, no estará presente.

La ausencia del técnico brasileño ha generado polémica debido a que, por reglamento, el entrenador registrado debe estar en el banquillo. Sin embargo, América aprovechó una "laguna" en las reglas de la Liga MX para evitar el viaje de Jardine y darle una semana adicional de descanso.

Según reportó Carlos Ponce de León, tras ganar el Apertura 2024, Jardine renovó contrato con las Águilas luego de que se descartara su salida al Botafogo. Esta renovación requiere que sea registrado nuevamente ante la Liga MX, trámite que el club decidió postergar hasta la próxima semana.

¿Por qué Jardine no enfrentará sanción?

Al no estar registrado oficialmente, Jardine no está obligado a participar en la Jornada 1, por lo que no enfrentará sanción alguna. Por su parte, el equipo Sub-23 estará dirigido por Lara, acompañado de Diego Cervantes, quien había recibido una tarjeta roja en su último partido.

Cervantes cumplió su suspensión esta mañana durante la derrota del América Sub-23 por 4-2 ante Querétaro, permitiéndole estar en el banquillo junto a Lara en el partido del primer equipo.

Con este movimiento, América protege a su técnico principal mientras inicia el torneo con un equipo alternativo, demostrando una vez más su capacidad de manejar los desafíos reglamentarios.

