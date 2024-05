América regresa al nido luego ser derrotado por Pachuca 2-1 en el torneo de Concachampions.

El técnico del Pachuca, Guillermo Almada, describió la victoria sobre el América como un triunfo ante un rival que dignifica, destacando la importancia del partido que les otorgó el pase a la Final de la Concachampions.

"América dignifica muchísimo el triunfo nuestro, por la institución, la categoría de jugadores que tienen, el entrenador, muy difícil y complicado, de los partidos más difíciles que me ha tocado enfrentar en la Liga, destacar la personalidad del jugador, atacar en ciertos momentos, defender en otros porque nos obligaron, muy satisfecho por la entrega, disposición, muy equilibrado tanto este partido como el anterior", dijo el DT uruguayo tras la victoria en el Estadio Hidalgo, 2-1 (3-2 global).

Almada insistió en que no tenía que apretar mucho para que la plantilla saliera a jugar como si no hubiera un mañana.

"Los jugadores estarán muy conscientes de la valía del triunfo de hoy y estamos completamente seguros de que iban a dejar hasta lo que no tuvieran, futbolísticamente hablando, en pro del resultado. No hemos logrado nada, tenemos que mantener los pies sobre la tierra, nos queda el último paso, será muy importante y seguramente será un rival de mucha jerarquía", mencionó de cara a una Final en la que se medirá a Monterrey o a Columbus Crew .

"DE LOS PARTIDOS MÁS DIFÍCILES QUE ME HA TOCADO ENFRENTAR" 🤯 Guillermo Almada señaló lo complicado que fue el partido contra las Águilas "NO EXISTE EQUIPO EN EL MUNDO QUE PUEDA PRESIONAR LOS 90 MINUTOS" #CampeonesConcacafxFSMX pic.twitter.com/YWSjonOs9D

Insistió en que una Liga seria, como la mexicana, no puede permitirse estos problemas en la calendarización, toda vez que el jueves enfrentan a Pumas en el Play-In.

"Lo tiempos no dan, no es que lo inventemos nosotros, lo dice la ciencia, simplemente reclamas algo que nos parece justo y que no parece ordenado para una Liga tan importante como es la mexicana", comentó.