América vs. Colorado Rapids: Águilas buscan semifinal de la Leagues Cup

América cuenta con la plantilla más valiosa de los 47 equipos que compiten en la Leagues Cup 2024, y hoy en punto de las 8:00 de la noche, buscará asegurar su pase a las semifinales enfrentando a Colorado Rapids.

Según el portal Transfermarkt, el valor del equipo de las Águilas se estima en 98.7 millones de euros, superando por poco al equipo más costoso de la MLS, el Inter Miami, que está valorado en 96.78 millones de euros.

Aunque el actual campeón del torneo, donde milita Lionel Messi, fue eliminado, el América se mantiene como el principal contendiente de la Liga MX, a pesar de la sorprendente actuación del Mazatlán.

En el papel, Colorado Rapids no se perfila como un rival particularmente amenazante para los azulcremas.

Las Águilas son segundas del ranking de la CONCACAF, mientras que su contrincante marcha en la posición 41 y tiene a una de las plantillas más modestas entre las 29 de la MLS, con un valor de 32.18 millones de euros, incluso menos que el propio Mazatlán (33.9 mde).

El cuadro estadounidense superó de panzazo la Fase de Grupos, tras caer 4-0 ante Portland Timbers y vencer en penales al León; en ronda de eliminación directa despachó a Juárez y Toluca.