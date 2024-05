América vs. Cruz Azul: VAR descartó falta; aun así, el árbitro marcó penal

La Comisión de Árbitros reveló los audios del VAR en la jugada que marcó la Final entre América y Cruz Azul, el penal por una presunta falta de Rodolfo Rotondi sobre Israel Reyes.

De entrada, la Comisión explicó "el defensa de Cruz Azul se lanza al suelo, con su pierna extendida, para intentar jugar ese balón, asumiendo un riesgo con esta acción. El delantero de América gana esta disputa jugando claramente el balón con su pie derecho, posteriormente el defensa de Cruz Azul, que no juega ese balón, se transforma en un obstáculo con su cuerpo para su rival impidiéndole dejar continuar su carrera cometiendo una zancadilla imprudente” .

"Al ser esta una falta imprudente, no corresponde una sanción disciplinaria", publicaron en el organismo, como argumento para que Carlos Rotondi no recibiera una segunda amonestación.

Después, revelaron los audios del VAR, nada menos que el diálogo con el árbitro Marco Antonio Ortiz. Mientras el "Gato" discutía con los jugadores, en las cabinas tanto el VAR Erick Miranda como Christian Espinosa analizaban la acción.