Ana Gabriela Guevara: Donovan Carrillo mantendrá su beca hasta marzo 2022

Donovan Carrillo logró una participación histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, ya que después de 30 años un representante mexicano competía en patinaje artístico, sin embargo, quedar en la posición 22 en la final de la disciplina modificaría su beca económica.

Ante está situación, Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade), explicó que por el momento seguirá recibiendo 30 mil pesos, el cambio vendrá a finales de marzo, tras finalizar el mundial de la especialidad.

