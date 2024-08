Ana Guevara justifica gastos y vuelo en primera clase tras críticas

Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), defendió su derecho a gastar su dinero como quiera, luego de las críticas surgidas por haber viajado en primera clase tras su participación en los Juegos Olímpicos de París.

Durante una conferencia de prensa, Guevara expresó que, al no tener dependientes familiares, gasta sus ingresos de manera libre, asegurando que sus ganancias provienen de su trabajo honesto.

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, respondió a las críticas por ser captada en un restaurante exclusivo de París durante los Juegos Olímpicos.



“Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana”. pic.twitter.com/Qh6KNGX1zp — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 14, 2024

“No tengo codependientes familiares, todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me visto como me da mi chingada gana”, afirmó la exatleta. Guevara subrayó que no tiene pareja ni personas a su cargo, por lo que sus decisiones financieras son exclusivamente suyas.

Las declaraciones de la funcionaria se produjeron después de que se revelara que había optado por un vuelo en primera clase para regresar de París, lo que generó críticas en redes sociales.

Guevara justificó su elección señalando que viajó en primera clase por un problema de salud en la zona lumbar, derivado de una lesión sufrida en 2006. Aclaró que los gastos fueron cubiertos con su propio dinero, sin hacer uso de recursos públicos.

“Mi parte competitiva no finaliza, entre más me chingan, más me crespo”, añadió Guevara, quien también agradeció a su equipo en Conade por su esfuerzo durante los Juegos Olímpicos. Además, reiteró que no existen investigaciones en su contra en la Fiscalía ni en la Función Pública, desestimando las acusaciones de malas prácticas.

(Con información de Excelsior)