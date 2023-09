Ana Lilia Rivera es nombrada presidenta de Senado

El Pleno del Senado de la República hizo oficial en un comunicado la nueva conformación de la Mesa Directiva, nombrando como presidenta a Ana Lilia Rivera Rivera, durante el Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura.

Con 32 votos, la senadora por Tlaxcala se impuso a sus colegas Marybel Villegas, quien obtuvo 26 y a Bertha Caraveo, quien consiguió dos, a pesar de que previamente había declinado.

Al agradecer a sus compañeros de bancada su apoyo, Rivera aseguró que llega a la presidencia de la Cámara alta limpia y libre, declarando:

"En la vida todo me ha costado, nunca, nunca nadie me ha regalado nada, llego limpia, llego libre, llego con los votos limpios y honestos de mis compañeros, eso me permite ser una Presidenta a su servicio, al servicio del Senado, de la institución y del gran movimiento de transformación al que pertenecemos",

Con 75 votos, también se aprobó que la vicepresidencia de este órgano directivo esté integrada por Sergio Pérez Flores, de Morena; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN; y Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano.

Por otra parte se designó como secretarias de la Mesa Directiva a las senadoras Verónica Noemí Camino Farjat y Claudia Esther Balderas Espinoza, de Morena; Claudia Edith Anaya Mota, del PRI; y a Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PT.

Ana Lilia Rivera Rivera declaró legalmente instalada la Cámara de Senadores para el desempeño de sus funciones.

La funcionaria afirmó que su presidencia estará al servicio de todas y todos los senadores, sin distinciones declarando:

“porque visualizo al Senado como un organismo plural y diverso, pero unido en su compromiso de servir al pueblo de México, con una visión que va más allá de las diferencias internas y de las fricciones partidistas”.

Enfatizó que la responsabilidad, el profesionalismo y la imparcialidad serán los ejes de su actuación.

Para que el respeto a la pluralidad y al contraste de ideas sean valores fundamentales entre las y los legisladores.

🏛️🇲🇽 "Visualizo el Senado como un organismo plural y diverso, pero unido en su compromiso de servir al pueblo de México", palabras de la Senadora @Ana_LiliaRivera al asumir la presidencia de la Mesa Directiva. pic.twitter.com/cNgHbRQyQU — Novedades de Quintana Roo (@novedadesqroo) September 1, 2023

Con información de Redes y Reforma.