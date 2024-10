Andrés Guardado se despedirá del Tri como titular en encuentro con EU

Andrés Guardado se despedirá de la Selección Mexicana como titular en el esperado partido contra Estados Unidos.

Además, tiene la posibilidad de regresar en el futuro como parte del cuerpo técnico del Tri, dejando abierta la puerta para continuar su legado desde otro rol.

El ‘Principito’ será homenajeado por su destacada trayectoria como seleccionado nacional durante el encuentro amistoso que se celebrará en Guadalajara.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el estadio AKRON, Guardado declaró sentirse

“Estoy feliz y agradecido de tener la oportunidad, era vivir solo el homenaje. Pero me abrieron las puertas de la concentración para vivirlo por última vez, volverme a sentir un seleccionado que no lo soy, pero estar aquí representa mucho. Estoy con muchas ganas de vivirlo y disfrutar el momento”.

Actualmente, el futbolista del León se mantiene en activo y no descarta seguir ligado a la Selección Mexicana después de su retiro.