Japón recibe a Iniesta: se integra al club Vissel Kobe

Agencia

Japón.- “Japón es un país que adoro”, así se presentó Andrés Iniesta como nuevo jugador del Vissel Kobe. Viajó hasta el país nipón para comenzar una nueva etapa, tras desvincularse del Barcelona, en el que había permanecido durante 22 años. En su presentación, agradeció la confianza del club que se ha hecho con sus servicios y aseguró estar deseando conocer a sus compañeros.

“Es un reto muy grande para mí y estoy deseando ponerme a trabajar. Vivir esta experiencia junto a mi familia es lo que quería y estoy deseando conocer a mis compañeros", dijo. El exbarcelonista afirmó que se decantó por la oferta del Vissel Kobe porque el proyecto “lfc be ilusiona muchísimo”, informa el portal La Vanguardia.

También te puede interesar: Derrumbe de gradas deja 18 heridos durante entrevista a Iniesta

“He tenido la suerte de tener distintas propuestas”, dijo el futbolista, quien quiso agradecer a su nuevo club la “confianza y fe ciega” que han depositado en él, “como jugador y como persona para poder hacer crecer al equipo”.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...🇯🇵⚽ ✈️ 🌍



Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc