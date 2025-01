Andriy Shevchenko: de Chernóbil a la gloria en el fútbol europeo

El ucraniano Andriy Shevchenko es uno de los grandes goleadores en la historia del fútbol europeo y una leyenda del AC Milán, donde se consagró como el segundo máximo anotador del club con 175 goles.

Durante su etapa con los rossoneri, compartió vestuario con el icónico Paolo Maldini, logrando juntos la Champions League en 2003. Sin embargo, también enfrentaron la dolorosa derrota en la final de 2005, cuando el trofeo se les escapó en una épica remontada del Liverpool.

Conocido cariñosamente como 'Sheva', Shevchenko alcanzó la cúspide de su carrera al recibir el prestigioso Balón de Oro en 2004, un reconocimiento a su talento y determinación.

Sin embargo, pocos conocen que su infancia estuvo marcada por una tragedia de enormes proporciones: el accidente nuclear de Chernóbil.

El 26 de abril de 1986, el mundo fue testigo del peor desastre nuclear de la historia en la planta de Chernóbil, Ucrania.

La explosión dejó un saldo inmediato de 31 víctimas mortales y causó consecuencias devastadoras para la salud y el medio ambiente, afectando a cientos de personas a largo plazo.

A pesar de crecer en un contexto de adversidad, Shevchenko encontró en el fútbol un camino para superar los desafíos de su entorno y convertirse en una figura internacional.