Andy Dalton, involucrado en accidente automovilístico con su familia

Andy Dalton, mariscal de campo de los Panthers de Carolina, estuvo involucrado en un accidente automovilístico el martes junto a su familia.Según un portavoz del equipo, el jugador de 36 años se sometió a una evaluación por parte del personal médico del club, aunque no se reportaron lesiones graves.

El incidente ocurrió cerca del centro de Charlotte, mientras Dalton, su esposa, sus tres hijos y su perro viajaban en dirección oeste por Sardis Road.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: #Panthers QB Andy Dalton was involved in a car accident in Charlotte today, per @jjones9



His wife, kids and dog were all in the car, but thankfully everyone appears to be okay. pic.twitter.com/FIxWYq0tBe