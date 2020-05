Andy Ruiz se une al equipo del “Canelo”

Ciudad de México.- Andy Ruiz eligió a uno de los entrenadores de Saúl "Canelo" Álvarez como su nuevo preparador, luego de estar cuatro meses sin un preparador y cinco desde su derrota ante Anthony Joshua, cuando perdió los títulos de la AMB, OMB y FIB de los pesos completos.

Fue el mismo Eddy Reynoso quien ventiló la noticia, tras compartir un mensaje vía Twitter de Michael Benson, editor del portal talkSPORT, quien a su vez dijo que Ruiz había llegado a un acuerdo con él para que lo preparara para sus siguientes peleas.

También te puede interesar: Andy Ruiz Jr. acepta que prefirió celebrar y comer a entrenar para su pelea

"Andy Ruiz Jr ha seleccionado a Eddy Reynoso como su nuevo entrenador. Reynoso lo ha anunciado hoy. Ruiz ahora es compañero de entrenamiento con Canelo Álvarez, Oscar Valdez, Julio Cesar Martínez y Ryan García", informó Benson.

A new chapter. I’m excited to rewrite this story with @Canelo @CANELOTEAM 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/0p1osVxvAD