Ante la FIFA, técnicos sudamericanos protestan contra clubes europeos

MAURICIO SAVARESE

Los técnicos de cuatro distintas selecciones sudamericanas protestaron el sábado contra los clubes europeos que instaron a sus jugadores a no viajar para disputar la fecha triple de las eliminatorias mundialistas, que se realiza este mes.

Tite de Brasil, Lionel Scaloni de Argentina, Reinaldo Rueda de Colombia y Martín Lasarte de Chile quieren que la FIFA intervenga en esta situación antes de otra fecha triple prevista para octubre en las eliminatorias que disputan 10 selecciones.

Varios jugadores que militan en la Liga Premier inglesa decidieron no viajar, presionados por sus clubes, ante las restricciones impuestas por el gobierno británico por el COVID-19.

Gran Bretaña ha incluido a los países sudamericanos en una "lista roja" en materia de viajes. Ello implica la imposición de cuarentenas en hoteles para las personas que viajen a esa región y regresen.

Brasil perdió también a dos jugadores del Zenit de San Petersburgo, minutos antes de que abordaran un vuelo a Chile, debido a que su club les ordenó quedarse en Rusia.

En contraste, la selección argentina no perdió a ninguno de los cuatro jugadores que convocó, y Colombia pudo contar con el defensor Davinson Sánchez.

Tite afirmó que carece de nueve jugadores de la Premier, incluidos cinco titulares habituales. Coincidió en sus quejas con el uruguayo Lasarte el jueves, cuando ambos se pronunciaron tras el partido que Brasil le ganó 1-0 a Chile en Santiago.

Este domingo, la Canarinha será anfitriona de Argentina.

Lasarte "me dijo que es absurdo lo que nos están haciendo. Necesitamos tener equidad para traer a todos nuestros jugadores", recalcó Tite. "Él me comentó que podíamos contar con él para cualquier protesta, y yo le dije lo mismo. Necesitamos estar en la misma página. No estamos en las mismas condiciones de prepararnos para la Copa del Mundo, y ése es un privilegio de otros, particularmente de las selecciones europeas".

Rueda dijo que el asunto debe ser manejado con cuidado, para no afectar el día a día de los jugadores en sus clubes.

"A nosotros nos conviene que ellos lleguen a sus clubes y sigan siendo titulares o alcancen la titularidad. Tenemos que pensar que en octubre tenemos otra triple fecha", indicó. "A nosotros no nos sirve que los jugadores entren en conflicto con sus cuerpos técnicos o sus directivos y nos los borren, que vayan a sus clubes y no vuelvan a jugar y en octubre tengan otra realidad, otro momento diferente".

Sin embargo, Rueda enfatizó que la causa de los seleccionadores cuenta con el apoyo de la FIFA, que ha ratificado su derecho de convocar a los jugadores de clubes europeos.

El órgano rector del fútbol mundial otorgó dos días adicionales de la fecha internacional para Sudamérica en septiembre y octubre, a fin de que las eliminatorias se pusieran al corriente tras los rezagos por la pandemia. Normalmente, una Fecha FIFA se conforma sólo de dos partidos.

Asimismo, la FIFA ha asegurado a la CONMEBOL que habrá consecuencias para los clubes que no liberen a los jugadores como se requiere. Ello conllevaría medidas disciplinarias.