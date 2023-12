Antonio el “Turco” Mohamed renuncia como entrenador de Pumas

Antonio Mohamed renunció a los Pumas de la UNAM y será sustituido por Gustavo Lema, quien se había desempeñado como su auxiliar durante dos décadas.

El "Turco" declaró que necesita un descanso mental y por ello se hace un lado.

Prometió que no da un paso al costado para irse a dirigir a otro club e estos momentos, al punto de realizar el compromiso de no regresar a los banquillos del futbol mexicano hasta el verano, cuando hubiera finalizado su contrato.

"Que me incomodara del club nada, al contrario, estoy en deuda total. Sí me insistieron (los directivos), hasta el día de hoy, pero es una decisión tomada porque para estar en este cargo se requiere mucha energía.”

“Sería muy injusto yo con la institución, afición, directiva si no estoy con toda la energía puesta en este proyecto, pasa por ahí, esperemos que esto haya traído lo que en otros años, cuando el doctor (Miguel Mejía Barón) le dejo el puesto a Ricardo Ferretti, cuando el 'Tuca se la dejó a Memo (Vázquez), en este caso a Gustavo, que sea algo parecido.”

"Es una decisión de descansar un poco, de liberar la cabeza, siento que a veces la mochila se carga de más, es muy estresante a veces, no llegaba con la energía para empezar otra vez, la directiva propuso esta oportunidad de continuidad, lo hablamos entre el cuerpo técnico y yo le di el 'ok' para que continúe, es una gran decisión de la directiva y repito, para que no haya especulaciones, no voy a trabajar en otro equipo".