Anuncian Valtteri Bottas y Zhou Guanyu su salida de Kick Sauber

Kick Sauber anunció este miércoles que sus pilotos Valtteri Bottas y Zhou Guanyu abandonarán sus filas al finalizar la temporada 2024 de la Fórmula 1, para darle paso a otros pilotos.

Quienes ocuparán los asientos dentro de la escudería para 2025 serán Nico Hulkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto.

Durante los últimos tres años, Bottas y Guanyu formaron una buena dupla, pero por desgracia, a lo largo de 2024 han tenido que pasar por una racha complicada al no obtener puntos después de 21 fines de semana de carreras.

