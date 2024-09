Aplica eutanasia al hincha Javier Acosta tras luchar con una bacteria

Javier Acosta, un ferviente hincha del club de fútbol Millonarios de Bogotá, Colombia, ha conmovido a miles tras tomar la decisión de someterse a la eutanasia.

A sus 36 años, Acosta enfrentaba una grave infección ósea, junto con cáncer en la sangre y un ganglio inflamado en la cabeza. Tras años de sufrimiento y esperando un "milagro" que no llegó, decidió poner fin a su dolor.

Acosta compartió su historia en un emotivo video en redes sociales, donde relató su lucha de los últimos cinco años. Su enfermedad comenzó tras un viaje en el que contrajo una bacteria en una alberca, provocándole una úlcera que afectó sus huesos. A pesar de los tratamientos médicos, la infección se propagó, desarrollando osteomielitis, una infección ósea difícil de curar.

La historia de Javier Acosta es devastadora por donde se le mire. ¡Dios lo abrace siempre! 😔💔 https://t.co/PrICwI78nb pic.twitter.com/Esjfo8WTDa — Una tal Amparo (@LaArrebato) August 30, 2024

Los síntomas debilitantes como fiebre, dolor y fatiga llevaron a Acosta a múltiples hospitalizaciones, donde los médicos finalmente determinaron que no había esperanza de recuperación. "Amigos, pero paila, no habrá milagro, no hay otra oportunidad", compartió en su desgarrador mensaje.

Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje de despedida al futbolista

La historia de Javier no solo tocó los corazones de sus seguidores, sino también el del cantante Pepe Aguilar, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida durante una entrevista en Los 40 Colombia. "Javier, buen viaje hermano. Que bendición poder decidir tu propio futuro", expresó Aguilar, quien además prometió dedicarle una canción en su próximo concierto en Colombia.

A estas muestras de cariño se sumó el futbolista colombiano Radamel Falcao García, quien a través de sus redes sociales expresó su tristeza y admiración por la valentía de Acosta: "Con gran tristeza me despido de Javier Acosta, un hombre cuya fortaleza y valentía frente a la adversidad nos dejó una profunda enseñanza”.

(Con información de El Financiero)