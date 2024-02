¿Apunta a Ferrari? Se rumora salida de Hamilton de Mercedes en 2024

Los rumores de la salida de Lewis Hamilton de Mercedes, están cobrando fuerza luego de que en una reunión del equipo Mercedes AMG Petronas llevada a cabo este jueves, se informara sobre la presunta partida del piloto británico con destino a Ferrari al concluir la temporada de 2024.

Según medios europeos, habrían sido Toto Wolff, jefe del equipo de Mercedes y James Allisone, director técnico, los encargados de notificar a su personal el futuro del piloto en la Fórmula 1.

Luego de esta confirmación al interior del grupo, todo parece indicar que será cuestión de tiempo para que la escudería de las "Flechas Plateadas" anuncie de manera oficial la partida del siete veces campeón del mundo.

Incluso, ciertos rumores apuntan a que el anuncio podría darse este mismo jueves por la noche o antes de finalizar la semana.

Hamilton llegó a Mercedes en 2013, en donde logró coronarse en el Campeonato Mundial en seis ocasiones (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), títulos con los que empató a Michael Schumacher como los pilotos con más coronas en la historia de la F1.

Después de 11 años, el británico cambiaría de aires para aparentemente terminar su exitosa trayectoria en las filas de Ferrari a partir de 2025.

Otro factor que influiría en la salida de Hamilton es su relación con Fred Vasseur, jefe de Ferrari. El mandamás siempre ha estado al pendiente de la carrera del británico porque fue uno de sus pilotos en las categorías menores con su equipo ART.

"Le ayudé cuando se fue a McLaren al comienzo de su carrera en la F1 y hablamos de vez en cuando. Seguimos siendo amigos desde entonces”.