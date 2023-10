Argentina vs Paraguay Fecha 3 Eliminatorias Conmebol: Todo lo que debes saber

Argentina y Paraguay se medirán en la jornada 3 de las Eliminatorias de Conmebol para el Mundial del 2026 el jueves 12 de octubre, a las 17:00 horas (Horario centro de México) en el Estadio Más Monumental.

La Albiceleste actual campeona del mundo tras el título en Qatar 2022, enfrenta el nuevo proceso clasificatorio sudamericano para la justa mundialista de 2026, en sus primeros dos partidos consiguió dos triunfos primero vencieron con un golazo de Messi en un tiro libre sobre la ante final Ecuador , posteriormente sin “La Pulga” por lesión no tuvo problemas para golear 0-3 en su visita a Bolivia, ahora desea seguir en la lucha por el liderato.

Los argentinos esperan contar en esta ocasión con Lionel, que en el último mes se ha perdido cinco compromisos con su club el Inter de Miami, apenas regresó el sábado entrando en el segundo tiempo debido a la cicatriz de una vieja lesión en un isquiotibial que no le permite estar en plenitud física, sin embargo se reporta que este martes pudo volver a entrenar con normalidad.

La Albirroja no ha tenido el mejor de los arranques en la eliminatoria marchan como sextos con solo una unidad, ya que en su primer cotejo igualaron sin anotaciones como local con Perú rival que se quedó con 10 en la primera mitad, además cayó en su visita. una Venezuela.

Los Guaraníes esperan poder dar la campanada, aunque si quieren revertir este rumbo es prioritario reencontrarse con el gol, aunque la prueba no será nada sencilla y un empate en el papel no sería del todo malo, es cierto que no pueden seguirse rezagando.

En los últimos cinco enfrentamientos registraron un equilibrio equilibrado cada bando ha vencido en una oportunidad, además de que igualaron las otras tres veces.

La última vez que se vieron las caras fue el 7 de octubre de 2021, empataron sin anotaciones, usualmente son duelos bastantes cerrados por lo que se pronostica como un buen choque.

El partido en México lo podrás sintonizar por la plataforma streaming de VIX Premium.