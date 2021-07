Arjen Robeen se despide definitivamente del fútbol

Arjen Robben, futbolista neerlandés y que fue causante del famoso "No era penal", en el juego entre Países Bajos y México en el Mundial de Brasil 2014, ha anunciado por segunda vez su retiro del futbol, pero parece que ahora sí es definitivo.

En un escrito dado a conocer en sus redes sociales, Robben dijo adiós a las canchas.

"Queridos amigos del futbol: He decidido dejar mi carrera futbolística. Hace un año anuncié mi regreso como jugador del FC Groningen, me he embarcado en esta aventura con mucha energía e ilusión sólo tuve que lidiar con los contratiempos físicos con bastante rapidez, lo que significaba que no podía jugar partidos durante mucho tiempo. Después de un largo camino de caer y volver a levantarme, finalmente logré jugar los últimos partidos de la temporada. Mirando hacia atrás, tengo que llegar a la honesta conclusión de que la cantidad de minutos de partido se ha quedado corta (...). Después del último juego, dije que me tomaría el tiempo para tomar una decisión acertada sobre el futuro. El cuerpo por sí solo no me dio las buenas sensaciones y la confianza que necesitaba. Por eso decidí parar", escribió.