Arnulfo Castorena revela que lleva 15 años sin patrocinadores

Arnulfo Castorena se ha consolidado como uno de los deportistas más destacados de México en los últimos años, superando obstáculos como la falta de apoyo para impulsar su carrera.

El nadador paralímpico brilló en los Paralímpicos de París 2024 al ganar la medalla de oro en los 50 metros pecho SB2, sumando así un logro más a su impresionante trayectoria.

Este triunfo no solo representa la segunda medalla dorada para México en la presente edición justa deportiva, sino que también marca la cuarta en la carrera de Castorena.

"Muy contento por mi cuarta medalla de oro y feliz por todo lo que he hecho, es un orgullo para mí nuevamente estar en el podio. Lo he dicho siempre que cada vez es más difícil, pero no imposible. Con el trabajo y con la dedicación y con la disciplina todo se puede lograr. A pesar del problema en el hombro que tengo, seguimos trabajando con mi entrenador", mencionó Castorena en conferencia de prensa.