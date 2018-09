¡Golpazo! Primer juego y Patriotas ya tiene un lesionado

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los Patriots de Nueva Inglaterra sufrieron una baja en su backfield, ya que por intentar hacer un tacle, acabó con la rodilla en mal estado.

De acuerdo con Vanguardia MX, el corredor Jeremy Hill sufrió una lesión en la rodilla mientras intentaba realizar una tacleada tras un balón suelto de Rob Gronkowski recuperado por los Texans de Houston y su regreso quedó descartado.

Hill participó en 12 jugadas ofensivas en el partido, compartiendo tiempo de juego con Rex Burkhead y James White, terminando con 31 yardas totales.

Here is the Jeremy Hill injury. Didn’t look good. 🙏 pic.twitter.com/XVWgW19yRc