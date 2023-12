Arsenal vence a lo Wolves se afianza en la cima de la Premier League

Arsenal incrementó a cuatro puntos su ventaja en cima en la Temporada 2023/24 de la Premier League este sábado tras ganar su compromiso por la jornada 14.

Los Gunners anotaron en el primer tiempo con Bukayo Saka y Martin Ødegaard para seguir en lo más alto luego de imponerse 2-1 en casa ante el Wolverhampton.

Los Wolves prácticamente no insinuaron peligro hasta que descontaron al 86 después de que Matheus Cunha encontró un hueco tras una confusión defensiva.

Los Artilleros dirigidos por el español Mikel Arteta logró incrementar la distancia a cuatro puntos sobre el Manchester City, su perseguidor inmediato que el domingo recibirá a Tottenham.

Arsenal venía de golear 6-0 al Lens de Francia en la Champions League con lo cual sellaron su boleto a los octavos de final de la competición, avanzando como los líderes del grupo B.

Otra buena noticia para el equipo es que se concretó el retorno del delantero Gabriel Jesus.

