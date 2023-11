Arsenal vs Sevilla Fecha 4 Champions League 2023/24: Todo lo que debes saber

Arsenal y Sevilla se enfrentarán en la cuarta jornada de la Fase de Grupos de la Temporada 2023/24 de la Champions League, el partido se disputará el miércoles 8 de noviembre, a las 15:00 horas (Horario del centro de México), en el Emirates Stadium.

Los Gunners quieren repetir la dosis a los Sevillistas recordándole que en la tercera fecha los vencieron como visitantes 1-2 en el Ramón Sánchez Pizjuán, Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus anotaron por los británicos, mientras que por los españoles marcó Nemanja Gudelj.

Arsenal en su más reciente compromiso por la Premier League cayeron 1-0 ante el Newcastle, firmando una semana de terror ya que también fueron eliminados tras caer en los octavos de la Carabao Cup 3-1 ante el West Ham, los dirigidos por Mikel Arteta son cuartos de la liga inglesa con 24 puntos, llevando un registro de siete ganados, tres empatados y uno perdido, buscaran afinar detalles para no rezagarse ya que la intención es pelear por campeonatos.

