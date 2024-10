Artur Beterbiev se consagra campeón indiscutible de semipesados

Artur Beterbiev ha hecho historia al vencer a Dmitry Bivol por decisión dividida en una emocionante pelea celebrada en Riad.

Con este triunfo, Beterbiev se convierte en el primer campeón indiscutido de la categoría semipesada en más de 20 años, un logro que resalta su dominio en el boxeo.

A sus 39 años y con un récord impresionante de 21 victorias, todas ellas con nocaut, Beterbiev demostró su valentía al enfrentar a un rival que lo llevó a la distancia por primera vez en su carrera.

Artur Beterbiev defeats Dimitri Bivol by decision to become Undisputed at 175 LBS Light Heavyweight Division 🥊



Judges Scored the fight :

114-114

115-113

116-112



Beterbiev states that he wasn’t happy with his fight and he panicked 😱



