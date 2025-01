Aryna Sabalenka avanza a la final del Abierto de Australia 2025

Aryna Sabalenka se encuentra a un paso de inscribir su nombre en la historia del tenis femenino.

La bielorrusa, número uno del mundo, superó a su amiga Paula Badosa en dos sets (6-4, 6-2) y se clasificó para la final del Abierto de Australia 2025, acercándose a un logro que no se veía desde 1999: ganar tres títulos consecutivos en Melbourne Park.

Tras un inicio titubeante, Sabalenka logró revertir la situación en la semifinal y dominar el encuentro gracias a su potente juego de fondo y un efectivo servicio.

👑👑❓



Ready to go for three in a row!@SabalenkaA will seek a hat-trick of #AusOpen titles on Saturday.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2025 pic.twitter.com/QWIddW6Rje