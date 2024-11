Asalto deja cuadriplejíco a atleta; ahora va por sus séptimos Paralímpicos

Hace 30 años, la vida de Edgar Cesáreo Navarro Sánchez cambió después de que un asalto a mano armada lo dejara cuadriplejíco.

Pese a todo pronóstico, el paratleta de Nezahualcóyotl, Estado de México, luchó para seguir adelante y ahora, este 2024, irá por sus séptimos Juegos Paralímpicos en tierras francesas.

"Yo adquirí mi discapacidad a los 23 años. Me asaltaron, me dieron un disparo en la espalda y a partir de entonces tengo cuadriplejía. Era un joven con mucho entusiasmo, era trabajador, tenía la intención de hacer mi propia empresa, me estaba yendo bien con mi familia, tenía una vida promedio y me gustaba”.