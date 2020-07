Ases del pitcheo renuncian a temporada de Grandes Ligas por temor al Covid-19

Ciudad de México.- Los pitchers estelares David Price -de los Dodgers de Los Ángeles- y Félix Hernández -de los Bravos de Atlanta- no disputarán la temporada 2020 de las Grandes Ligas, luego de que hayan declinado hacerlo por precauciones por enfermar de Covid-19.

Price, quien recientemente llegó con los angelinos proveniente de Boston, anunció su decisión hace apenas unas horas y deseó suerte a su nuevo equipo.

"Después de pensarlo mucho y discutirlo con mi familia y los Dodgers, he decidido que es lo mejor para mi salud y la salud de mi familia no jugar esta temporada", sostuvo.

Price es un ex ganador del premio Cy Young, al igual que el venezolano 'Rey' Félix Hernández, quien para esta campaña firmó con Atlanta un contrato de Ligas Menores, tras jugar 14 años para los Marineros.

Hernández anunció su decisión mediante su agente, Wilfredo Polidor, quien a su vez dio a conocer su decisión en las primeras horas del domingo. "Felix Hernández, con miedo al Covid-19. No jugará en la temporada 2020", sostuvo Polidor en Twitter.

Felix hernandez con miedo al COVID-19 ,no jugará en la temporada 2020