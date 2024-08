Ashlyn Krueger sorprende a Donna Vekic en el Abierto de Cincinnati

Ashlyn Krueger protagonizó una sorprendente victoria en el Abierto de Cincinnati al derrotar a la croata Donna Vekic en un emocionante partido de primera ronda. Krueger, quien avanzó al torneo a través de las rondas clasificatorias, se impuso a Vekic, la 16ta preclasificada, con un marcador de 5-7, 7-6 (4), 6-2.

Esta fue la primera aparición de Krueger en el cuadro principal de Cincinnati, tras haber vencido a Naomi Osaka en la fase de clasificación.

Vekic, quien recientemente obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos, no pudo contener el impulso de Krueger, quien mostró un tenis agresivo y determinante en los momentos cruciales del partido. La derrota de Vekic se suma a su reciente caída ante la china Zheng Qinwen en la final olímpica, dejando a la croata en busca de recuperar su mejor nivel antes del próximo Abierto de Estados Unidos.

A Cincinnati debut to remember 👏



Qualifier Ashlyn Krueger defeats Olympic silver medalist Vekic 5-7, 7-6(4), 6-2 after three hours!#CincyTennis pic.twitter.com/SAXliDb2wO