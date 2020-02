Así fue la emotiva ceremonia de despedida de Kobe y Gianna Bryant

LOS ÁNGELES.- Miles de personas se congregan el lunes en el centro de Los Ángeles para decir adiós a Kobe y Gianna Bryant, horas antes del inicio de un homenaje para la estrella de los Lakers y su hija de 13 años en el Staples Center.

El homenaje, para el que se han agotado las entradas, se llevó a cabo en la arena en la que Bryant jugó por los Lakers a lo largo de dos décadas. Kobe y Gianna Bryant murieron el 26 de enero en un accidente de helicóptero que cobró otras siete vidas.

La ceremonia inició con la cantante Beyoncé interpretando sus canciones "XO" y "Halo" acompañada por una docena de músicos.

Estrellas actuales de la NBA y leyendas de la liga acudieron a despedir a Bryant, que con los Lakers conquistó cinco títulos de la NBA.

Jerry West, Phil Jackson, Kareem Abdul Jabbar, Magic Johnson, Bill Russell, Pau Gasol y Steph Curry se encuentran entre el público del Staples Center.

El dinero obtenido por la venta de los boletos será donado a la Fundación Mamba and Mambacita Sports, que apoya los programas deportivos para jóvenes en comunidades en desventaja y que ofrece clínicas deportivas para niñas y mujeres.

Thank you to everyone that bought one of our Kobe Bryant tribute shirts.



With your help, we raised $38,750 for the Mamba and Mambacita Sports Foundation!#KobeFarewell pic.twitter.com/Bkh0Fx0syM