Así se prepara la Fórmula 1 para el Gran Premio de Las Vegas

A tan sólo ocho días de que se realice el espectacular Gran Premio de Las Vegas, la Fórmula 1 decidió realizar varias dinámicas para que los pilotos de las escuderías pasen un buen rato antes de recorrer las calles de la ciudad del pecado.

Pilotos como Max Verstappen, Charles Leclerc, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Carlos Sainx y Checo Pérez, participaron en una ronda dramática de ‘verdadero o falso’, causando que sus mentes corrieran igual de rápido que en la pista.

Algo que todos pudieron responder correctamente, fue el hecho de que en la escudería McLaren utilizó a las Spice Girls en una campaña para lanzar su vehículo de 1997.

Cuando la F1 preguntó quién es más probable en hacer la mejor imitación de Elvis, Checo Pérez señaló a Daniel Ricciardo, quien con una risa en su rostro mencionó a Esteban Ocon.

Por otro lado, Lando Norris señaló a Oscar Piastri como el elegido.

