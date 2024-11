Asombra Leclerc en avión supersónico de la Fuerza Aérea de Francia

Por un momento, Charles Leclerc vio el mundo desde una perspectiva única a bordo de una aeronave de las Fuerza Aérea y Espacial de Francia, experiencia que por cierto dejó ver en su canal de YouTube.

El piloto de Ferrari dejó a un lado la Fórmula 1 y su monoplaza rojo para experimentar la belleza de la velocidad desde el cielo azul, en el asiento de un avión de combate supersónico de nombre ‘Rafale’.

El ‘Rafale’ se puede utilizar para combates aéreos, de tierra o simplemente realiza la función de reconocimiento gracias a la tecnología y maniobrabilidad con la que cuenta actualmente.

