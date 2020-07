Jürgen Damm jugará en la MLS; es nuevo refuerzo del Atlanta United

Ciudad de México.- Se terminó la novela, el futbolista Jürgen Damm ya tiene nuevo equipo.

El extremo que pasó cinco años con los Tigres, fue anunciado como nuevo refuerzo del Atlanta United de la Major League Soccer.

You ready, 17s? See you soon, @jurgendammr25 🙌 pic.twitter.com/II96D06buV

Muy feliz y orgulloso de llegar a uno de los mejores clubs de la MLS 🇺🇸



Very happy and proud to be part of one of the best teams in MLS 🇺🇸#AtlantaUnited 🔴⚫️ @ATLUTD pic.twitter.com/b9lc5M8b5N