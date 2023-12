Atlético de Madrid vs Almería Fecha 16 LaLiga 2023/24 ¿Cómo llegan?

Atlético de Madrid y Almería se medirán por la jornada 16 de la Temporada 2023/24 de LaLiga, el domingo 10 de diciembre a las 07:00 horas (Horario centro de México) en el Estadio Cívitas Metropolitano.

Los Colchoneros vienen de sufrir un doloroso descalabro ante el Barcelona, su exjugador Joao Félix, de quien aún mantienen los derechos de su carta y cedieron como préstamo a los catalanes, fue su verdugo los dirigidos por el Cholo Simeone deben de tratar de recuperarse de manera inmediata, si desean volver a la pelea por el liderato es indispensable ya no dejar escapar puntos.

El Atleti marcha como cuarto de la tabla al sumar 31 unidades producto de 10 victorias, una igualada y tres derrotas, apostando al orden defensivo y a la solidez que aporta en la portería Oblak, de momento son la mejor defensiva, también es importante resaltar que tienen un partido pendiente por lo que tienen un juego menos que sus contrincantes directos por el título, de momento está a tres del Barca, están a cinco del sorpresivo Girona y del Real Madrid.

Los Almeriensistas en el último partido que disputaron igualaron sin anotaciones ante el Real Betis, agudizando su crisis deportiva, que ya generó la salida de Vicente Moreno del banquillo pero el relevó de Gaizka Garitano no ha dado resultados, la presión aumenta.

Los Indálicos marchan como los coleros generales con tan solo cuatro unidades, su registro es alarmante es el único club en lo que va de la campaña que no ha ganado, únicamente han conseguido cuatro empates y se han llevado 11 descalabros, de no revertir la tendencia entonces el equipo donde milita el mexicano el Cachorro Montes deberá hacerse a la idea de jugar la próxima temporada en segunda, aunque el camino sea cuesta arriba no deben desanimarse ya que falta mucho y están a siete puntos de poder salir de la zona de peligro.

Los últimos cinco compromisos entre ambos indican que las estadísticas favorecen al Atlético de Madrid que se han impuesto en tres ocasiones, el Almería venció en una y empató en la otra.

La última vez que se vieron las caras el pasado 16 de abril los Colchoneros ganaron 2-1, a pesar de ser un duelo con evidentes contrastes, los madrileños saben que no deben confiarse.

El partido en México lo podrás sintonizar por Sky Sports.