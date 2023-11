Atlético de San Luis vs León por un boleto directo a la liguilla del Apertura 2023

Atlético de San Luis y León se enfrentarán este jueves 23 de noviembre en un juego correspondiente a la Serie A de los Play Inn del Apertura 2023 de la Liga MX, se celebrará a las 19:00 horas (Horario del centro de México) en el Estadio Alfonso Lastras.

El Atleti Potosino finalizó la temporada regular como séptimo de la clasificación con 23 unidades con un registro de siete ganados, dos empatados y ocho perdidos, fueron una de las mejores ofensivas del campeonato con 31 tantos a favor, aunque no fueron tan sólidos en defensa recibiendo 26 en contra, manejando una diferencia de goles de +5.

Los potosinos en el último compromiso por la fecha 17 cayeron como locales 0-2 ante el Santos Laguna, los comandados por el brasileño Gustavo Leal están conscientes de que su cierre de campaña no fue bueno y eso los condenó a no obtener el boleto directo a liguilla ya que los de San Luis no ganan desde la fecha 13 finalizando con cuatro descalabros y una igualada, con tiempo para preparar este duelo saben que es indispensable el aprovechar su condición de local.

La Fiera terminó como octavo de la tabla general al sumar 23 puntos con un saldo de seis victorias, cinco igualadas y seis derrotas, con 23 anotaciones a favor y 22 en contras su diferencia de goles fue de +1, los dirigidos por Nicolás Larcamón sueñan con ir a liguilla.

Los Panzas Verdes en su más reciente juego lograron vencer 2-1 a los Bravos de Juárez, tenían la obligación de ganar era su única alternativa para clasificarse a esta nueva modalidad de repechaje lo consiguieron dando una de sus mejores actuaciones dominando en todos los aspectos teniendo un 67% de la posición del esférico, con ocho remates a portería sellaron el triunfo con los tantos de Borja Sánchez y Federico Villas, se han estado alistando para este nuevo desafío.

Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos indican que el Atlético de San Luis se ha impuesto en tres ocasiones, mientras que el León ha vencido en dos oportunidades.

La última vez que se vieron las caras el 23 de agosto del 2023 en este mismo escenario fueron los potosinos quienes ganaron con un contundente 3-0 con anotaciones de Dourado, Bonatini y Murillo, además previo a ello en el repechaje del Clausura 2023 en el Nou Camp ganaron como visitantes 1-3, por lo que para los esmeraldas es primordial revertir esta tendencia.

En la serie A del Play Inn el ganador obtendrá su boleto a la fiesta grande del fútbol mexicano y su rival será Monterrey, mientras que el perdedor aún no estará eliminado del certamen ya que en esta nueva modalidad de repesca tendrán una última oportunidad de luchar por un pase a la liguilla contra el vencedor de la serie B la cual será protagonizada por Santos y Mazatlán.

El partido lo podrás sintonizar por ESPN Deportes o la plataforma streaming de Star Plus.