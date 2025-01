Audi adquiere al 100% al equipo Stake F1 Sauber de la Fórmula 1

Audi ha dado un paso decisivo en su incursión en la Fórmula 1 al adquirir por completo al equipo Stake F1 Sauber.

Tras hacerse con el 25 por ciento de las acciones de la escudería suiza el año pasado, la empresa alemana completó la transacción a inicios de 2025, desembolsando cerca de 600 millones de euros.

El ambicioso proyecto de Audi, que portará el emblemático logo de los cuatro aros, debutará oficialmente en la temporada 2026, coincidiendo con la introducción del nuevo reglamento técnico.

Además, se espera que se conserve la alineación actual de pilotos: el experimentado alemán Nico Hülkenberg y el prometedor brasileño Gabriel Bortoleto.

Otro de los pilares que buscará posicionar a Audi en los primeros lugares es el director deportivo Jonathan Wheatley, quien estuvo al frente y fue parte del éxito de Red Bull en los últimos.

A unas cuantas semanas de que acabe el primer mes de este nuevo año, la gente está comenzando a ponerse ansiosa por la llegada de la Temporada 2025 de la Fórmula 1, una era de grandes cambios y sorpresas.

El tiempo vuelta, algo que remarcó este sábado la cuenta oficial de la F1 en X (antes Twitter), al anunciar que tan sólo falta un mes para que los pilotos vuelvan a las pistas a bordo de sus monoplazas.

Pilotos como Charles Leclerc, Lando Norris, Lewis Hamilton y Carlos Sainz, regresarán el martes 18 de febrero.

18.02.25 - Save. The. Date! 📆



We are only one month out from our season launch, #F175Live!#F1 pic.twitter.com/qZ1gi60lHU