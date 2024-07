Australia se impone en natación y China brilla en París 2024

Australia dio un fuerte golpe en la natación de los Juegos Olímpicos de París 2024, llevándose dos de tres medallas de oro en el primer día de competición.

Ariarne Titmus, apodada la "Terminator" australiana, ganó los 400 metros libre, superando ampliamente a la estadounidense Katie Ledecky, quien se conformó con el bronce. Titmus fue escoltada por Summer McIntosh, una canadiense de 17 años.

Spot this rare error in the @NYT

"Titmus, 20, is from Tasmania, a small island-state off the south coast of Australia."



Who is Ariarne Titmus, the Australian nicknamed the Terminator who beat Katie Ledecky? https://t.co/ZQ1y785tLy