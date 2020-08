Qué les dijo Barack Obama a las estrellas de la NBA

Ciudad de México.- Antes de que los jugadores de la NBA decidieran reanudar los Playoffs, el presidente de la Asociación Nacional de Jugadores, Chris Paul, se acercó a Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos, para que platicara con las estrellas.

Una de esas figuras en la llamada fue LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles y máxima figura de este deporte en la actualidad, informó CNN.

"Como un apasionado aficionado del básquetbol, el ex presidente Obama habla regularmente con jugadores y funcionarios de la Liga. Cuando se le preguntó, estuvo feliz de brindar consejos el miércoles por la noche a un pequeño grupo de jugadores de la NBA, buscando aprovechar sus inmensas plataformas para siempre, después de su valiente e inspirador ataque tras el tiroteo de Jacob Blake", informó Katie Hill, portavoz del ex mandatario a la cadena de noticias.

"Hablaron de establecer un comité de justicia social para garantizar que las acciones de los jugadores y la Liga esta semana conduzcan a un compromiso significativo y sostenido en la reforma policial y de justicia penal".

James era uno de los líderes para cancelar los Playoffs como una protesta en contra del último acto racial sobre Jacob Blake, pero, todo parece indicar que Obama habría tranquilizado a la estrella de los Lakers.

Manifestación sin precedentes

Hace tres días, los jugadores de la NBA se manifestaron ante las injusticias raciales, tras lo sucedido con Blake, quien recibió balazos en la espalda por parte de miembros de la policía en Wisconsin, en el estado donde juegan los Bucks, primeros en protestar al no presentarse a jugar el miércoles frente al Magic en la burbuja de Orlando. El ciudadano afroamericano está paralizado y "se necesitaría un milagro" para que pueda volver a caminar, dijo el abogado de su familia.

Desde entonces, se suspendieron las actividades hasta hoy, con la reanudación de la postemporada, incluido el partido de los Lakers de Los Ángeles –con un LeBron molesto por la falta de acción– Vs. Trail Blazzers de Portland (20:00 horas, tiempo de México). Milwaukee Vs. Orlando (14:30 horas) y Houston Vs. Oklahoma City (17:30) son los otros partidos de este sábado.