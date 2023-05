Barcelona podría ser campeón de LaLiga ante el Espanyol

Blaugranas y Periquitos, se verán las caras el domingo 14 de mayo en un partido correspondiente a la jornada 34 de la temporada 2022/23 de LaLiga de España, el encuentro está programado a las 13:00 horas (Horario del centro de México), será un Derbi Catalán lleno de contrastes mientras que el Barca puede consagrarse oficialmente como campeón su contrincante esta luchando por el no descenso, por lo que será un duelo de contrastes.

Barcelona los dirigidos por Xavi Hernández en el torneo local han tenido una campaña envidiable, están muy cerca del objetivo de levantar de nuevo LaLiga, luego de 33 juegos disputados manejan un registro de 26 ganados, cuatro empatados y tan solo tres perdidos para tener 82 puntos, a falta cinco juegos para que termine la temporada le llevan 13 unidades de ventaja al segundo de la tabla el Atlético y 14 con respecto al tercer clasificado el Real Madrid, por lo que matemáticamente solo necesita sumar otros dos puntos para asegurarse el titulo sin embargo no pueden caer en excesos de confianza.

Por su parte la situación del Espanyol es alarmante marchan en el penúltimo lugar de la tabla en la zona roja que marca la perdida de categoría, los periquitos tienen 31 unidades con un saldo de siete victorias, 10 igualadas y 16 derrotas, afortunadamente para su causa hay muchos equipos involucrados en la pelea por la permanencia ejemplo de ello es que el lugar 13 de la tabla es ocupado por el Celta de Vigo con 38 puntos.

La última vez que se enfrentaron ambos conjuntos fue el pasado 31 de diciembre del 2022, en un duelo disputado en el Camp Nou en aquella ocasión Marcos Alonso adelantó al Barca al minuto 7, sin embargo Joselu arruinaría la fiesta al 73 consiguiendo el empate 1-1 al acertar un penal, el titulo y la permanencia en disputa ahora se trasladará al RCDE Stadium aunque también es importante mencionar que si el Real y Atlético de Madrid no ganan sus respectivos duelos ante el Getafe y el Elche de esta fecha automáticamente el Barcelona será campeón antes de su juego con el Espanyol, pero si no de nuevo sola la victoria le da el campeonato que tanto anhelan y que no conquistan desde el 2019 de concretarse será el número 27.