Barcelona vs Girona jornada 16 LaLiga 2023/24 ¿Cuál es el panorama?

Barcelona y Girona se enfrentaran por la Fecha 16 de la Temporada 2023/24 de LaLiga, el encuentro se disputará el domingo 10 de diciembre a las 14:00 horas (Horario del centro de México) en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Los Blaugranas vienen de vencer en un gran partido en un duelo clave al Atlético de Madrid gracias a un golazo del delantero portugués Joao Félix en el primer tiempo los culés fueron muy superiores a su rival en el primer tiempo el polaco Robert Lewandowski tuvo al menos dos oportunidades de ampliar la ventaja y hubo otras jugadas claras.

Aunque sobre el final se les complicó, los Colchoneros insistieron en búsqueda del empate afortunadamente Iñaki Peña respondió y realizó importantes intervenciones para que se quedaron con el triunfo que resulta clave en sus aspiraciones para seguir en la lucha en búsqueda del bicampeonato, recordando que son los monarcas de la campaña 2022/23.

El Barca en la actual temporada tras 15 fechas marcha como tercero con 34 unidades manejando un registro de 10 ganados, cuatro empatados y uno perdido, están a cuatro puntos de los lideres su némesis el Real Madrid y su contrincante en turno el Girona, por lo que es otro choque clave para los dirigidos por Xavi Hernandez que pueden recortar distancias con uno de sus competidores directos, ya no pueden ceder terreno es indispensable tratar de ganar a como dé lugar.

Los Blanc-i-Vermells en su más reciente compromiso firmaron una nueva remontada, en esta ocasión frente al Valencia, demostrando que son un club que nunca baja los brazos y tiene capacidad de reacción, de momento son el club revelación nadie esperaba que fueran contendientes al campeonato y actuaciones como el triunfo ante el Valencia indican que lucharan hasta el final, el héroe de ese compromiso en particular fue Christian Stuani marcando doblete.

Los Gironins son los sublíderes con 38 puntos producto de 12 victorias, dos igualadas y una derrota, los comandados por Míchel sueñan en grande, no solo con acceder a competencias europeas, sino el pelear por el campeonato, aunque finalizar entre los primeros cuatro no sería malo ya que accedería a Champions League, pero no deben limitarse y deben seguir luchando con todo, esta sin duda será una prueba de fuego para ver qué tan lejos llegaran.

Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos indican que las estadísticas favorecen al Barcelona que se ha impuesto en tres ocasiones, los otros dos duelos finalizaron empatados.

La última vez que se vieron las caras el pasado 10 de abril los equipos igualaron sin anotaciones, pero en este nuevo duelo se ve más parejo, se anticipa que sea un choque reñido y ambos en búsqueda de obtener la victoria ofrezcan un gran espectáculo para los aficionados.

El partido en México lo podrás sintonizar por Sky Sports.