Vince Carter se retira tras 22 campañas en la NBA

Atlanta.- Vince Carter confirmó su retiro del baloncesto al anunciar el jueves en su podcast que su carrera de 22 años en la NBA ha llegado a su fin.

El anuncio era una formalidad. Carter, de 43 años de edad, había dicho reiteradas veces durante esta temporada que la misma iba a ser su última en la NBA. Sus 22 campañas representan un récord en la Liga, convirtiéndose en el primer jugador de la NBA que compitió en cuatro décadas distintas.

Carter participó en 1.541 partidos de la NBA, quedando sólo por detrás de Robert Parish (1.611) y Kareem Abdul-Jabbar (1.560) en la lista histórica.

Inició su carrera con Toronto, luego con Nueva Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento y cumplió sus últimas dos temporadas con Atlanta.

Debut y retiro, en temporadas abreviadas

La primera temporada de Carter fue la de 1998-99, abreviada a 50 partidos por un conflicto laboral. La última fue acortada por la pandemia de coronavirus, y los Hawks no forman parte de los 22 equipos que irán al complejo de Disney cerca de Orlando, Florida, el próximo mes para la reanudación de la actividad.

“Es una situación singular para mí porque me tocó debutar en la Liga en una temporada abreviada y me despido de la Liga en una temporada abreviada", dijo Carter en el podcast “Winging It”. “Es algo único”.

Carter anotó 25.728 puntos en su carrera, 19no en ese rubro en la historia de la NBA.

Los Hawks elogiaron los logros de Carter, no sólo por sus dos años en Atlanta, sino por toda su trayectoria.

“A lo largo de una histórica trayectoria de 22 años abarcando unas cuatro décadas diferentes sin precedente, su carrera quizás no tenga comparación en la historia de la Liga — de un Top 5 en el draft a Novato del Año a Campeón de Volcadas, a superestrella y ocho Juegos de Estrellas...”, resaltaron los Hawks en su página web. También destacaron su compañerismo.

Un adiós singular; la afición ya lo intuía

El último partido de Carter fue el 11 de marzo, uno que los Hawks perdieron en casa en tiempo extra contra Nueva York. En los últimos instantes del mismo, la NBA ya había anunciado que suspendía la temporada tras esa jornada, luego que el centro de Utah Rudy Gobert se convirtió en el primer jugador de la Liga confirmado en dar positivo por coronavirus.

Los aficionados de Atlanta empezaron a intuir la situación, coreando “¡Queremos a Vince!” repetidamente a 19,5 segundos por jugar en tiempo y con el triunfo de los Knicks asegurado. Carter regresó a la cancha en ese momento, le tocó sacar el balón hacia Trae Young y siguió la jugada con los Hawks.

Young le pasó de vuelta el balón a Carter, quien anotó un triple sin respuesta. El tiro entró, Carter levantó los brazos y el reloj de juego siguió corriendo hasta que se acabó el tiempo unos segundos después.

Lo que muchos sospechaban sería el caso esa noche se convirtió en una realidad: El tiempo se agotó también en la carrera de Carter.