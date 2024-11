Beñat San José evalúa lo realizado por Atlas en el Apertura 2024

El Atlas quedó eliminado del Apertura 2024 tras caer 2-0 ante Xolos de Tijuana en la segunda ronda del Play In, pero el técnico Beñat San José optó por resaltar los aspectos positivos de una campaña accidentada.

Entre ellos, destacó los triunfos sobre su máximo rival, Chivas, a quienes vencieron en dos ocasiones: 3-2 en la fase regular y 2-1 en la primera ronda del Play In.

A pesar de que el equipo terminó en décimo lugar con apenas 22 puntos de 51 posibles, y con una ofensiva que solo registró 17 goles en la fase regular, Beñat hizo énfasis en los avances logrados respecto al torneo anterior.

El partido contra Xolos evidenció las complicaciones del Atlas. Beñat atribuyó la derrota a varios factores, como el poco tiempo de recuperación tras enfrentar a Chivas el jueves previo y el exigente viaje a Tijuana para jugar el sábado.

Además, la cancha sintética del Estadio Caliente y las bajas de jugadores clave como Zaldívar, Reyes, Ríos y Lozano afectaron al equipo.