Bills vs. 49ers: Buffalo asegura su quinto título divisional consecutivo

Los Buffalo Bills reafirmaron su dominio en el Este de la Conferencia Nacional al conquistar su quinto título divisional consecutivo tras vencer 35-10 a los 49ers de San Francisco.

El equipo no solo celebró el triunfo, sino que también aseguró su lugar en la Postemporada de la NFL bajo las heladas temperaturas de -2 grados Celsius.

El encuentro comenzó con una chispa para los 49ers, gracias a un gol de campo de 33 yardas de Jake Moody.

Sin embargo, la ofensiva de Bills no tardó en responder: Josh Allen conectó un pase con Ray Davis, quien recorrió cinco yardas para anotar el primer touchdown de los locales.

A partir de ahí, la suerte cambió para San Francisco, que falló dos intentos de gol de campo en el segundo cuarto. James Cook y Mack Hollins aprovecharon los errores y anotaron sendos touchdowns antes del medio tiempo, dando a los Bills una ventaja cómoda.

En el tercer cuarto, Allen amplió la diferencia con una jugada de nueve yardas tras un pase lateral de Amari Cooper.

THIS IS THE MOST RIDICULOUS THING WE HAVE EVER SEEN.



📺: @SNFonNBC pic.twitter.com/LzaOt3MDLj