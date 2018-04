Julio César Chávez Jr. pide pelea contra Golovkin

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Rivales no faltan a Gennady Golovkin y este lunes se sumó uno más a la lista. Julio César Chávez Jr. se postuló para pelear con ‘GGG’ ante la alta probabilidad de cancelación del combate entre el kazajo y Saúl Álvarez, esto por el dopaje del mexicano.

El ‘Hijo de la Leyenda’ se candidateó a través de redes sociales para ser quien supla al ‘Canelo’ el próximo 5 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Los comentarios de sus seguidores y detractores no se hicieron esperar, publicó Excélsior.

Fue en su perfil de Instagram donde Chávez Jr. subió una imagen, en forma de cartel promocional, en el que aparece intercambiando golpes con el kazajo. En el mensaje que la acompaña aparece la fecha de la pelea y el lugar.

Además, el peleador sinaloense apuntó la categoría en le podría pactarse la pelea. En forma de hashtag apuntó las 168 libras, que corresponde al peso supermedio.

La publicación causó reacciones de los aficionados, la mayoría con críticas hacia Chávez Jr. La categórica derrota que tuvo ante el ‘Canelo’ en mayo del 2017 fue el principal argumento de los seguidores a este deporte que arremetieron contra la idea de la pelea frente a Golovkin.

La Comisión Atlética de Nevada interpuso una suspensión temporal a Saúl Álvarez por dar positivo en el consumo de clembuterol. Será el próximo 18 de abril cuando el tapatío tenga una nueva audiencia para hacer frente a su falta y saber si hay posibilidad de rescatar el combate ante ‘GGG’.

A la larga lista de rivales que salieron al paso del kazajo tras el positivo de 'Canelo', entre quienes se encuentran Julio César Chávez Jr., Demetrius Andrade, Billy Joe Saunders, se sumó el campeón supermediano OMB, Gilberto 'Zurdo' Ramírez; al menos en palabras de su promotor, Bob Arum.

Arum publicó en Twitter que el sinaloense y primer campeón mundial mexicano en la categoría de las 168 libras, no tendría incovenientes para subirse al ring ante Gennady Golovkin el próximo cinco de mayo.

On behalf of Zurdo Ramirez we would accept challenge from GGG to fight for Zurdos super middleweight title.