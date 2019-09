Agencias

Si bien no dio a conocer la fecha aproximada, el promotor Oscar de la Hoya confirmó que Saúl "Canelo" Álvarez se enfrentará por tercera ocasión ante Gennady Golovkin en 2020.

Durante la transmisión en DAZN de la pelea entre Jaime Munguía vs Patrick Allotey (triunfo del mexicano), De la Hoya tomó los micrófonos para dar el importante anuncio, el cual se esperaba a la brevedad, ya que GGG cumplirá 38 años el próximo 8 de abril. Desea que sea un espectáculo de gran calidad ante el mexicano de 29 años.

“Golovkin será uno de los oponentes (del Canelo ) para el próximo año. ¡Él tiene que ser! El mundo quiere verlo y Golovkin se lo merece", apuntó el presidente de Golden Boy Promotions.

Normalmente 'El Canelo' realiza dos peleas al año, por lo que el encuentro podría darse en mayo, durante las festividades por la Batalla de Puebla, que es un evento muy importante para la comunidad mexicana que radica en Estados Unidos.

