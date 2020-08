En la NFL lo respetan; en la calle teme ser presa de la injusticia racial

Nueva York.- Bradley McDougald está enojado. Se siente absolutamente frustrado y triste.

El safety de los Jets de Nueva York también está extremadamente preocupado.

“En cuanto salgo por la calle, soy otro hombre de raza negra, y no sé cómo me verá la policía”

En los confines del centro de entrenamiento del equipo, McDougald es un respetado jugador profesional cuya mayor preocupación apunta a cómo detener ofensivas. Cuando se dirige a su casa y toma la calle principal a unos cuantos metros de distancia, se pone a la defensiva.

Toda su vida ha sabido que no debe bajar la guardia.

“Los chicos están cansados y molestos de estar cansados y molestos”, dijo McDougald el miércoles durante una videoconferencia.

No quiere terminar como ellos

Ha visto el video de Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin y no quiere terminar como él. Ni como George Floyd o Breonna Taylor o los cientos de hombres y mujeres de raza negra que han sido víctimas de la brutalidad policial y las injusticias raciales.

“Personalmente me duele esta situación”, indicó McDougald. “Soy una persona afroestadounidense y fácilmente pude haber sido yo. En cuanto salgo por la calle, soy otro hombre de raza negra, y no sé cómo me verá la policía”.

Blake, de 29 años, recibió varios disparos aparentemente en la espalda, mientras se recargaba en su camioneta deportiva. Tres de sus hijos estaban dentro del vehículo.

Lions cancelan entrenamientos

Los Lions de Detroit cancelaron sus entrenamientos en protesta por el incidente que involucró a Blake y por las injusticias raciales. Los jugadores y entrenadores hablaron de lo ocurrido y después abandonaron las instalaciones. En una pizarra dejaron un mensaje a la prensa con la frase: “El mundo no puede continuar” y “¡No nos silenciarán! Un orgullo”.

El resto de la NFL vio lo que hicieron los Lions y comenzó a hablar de temas raciales y cómo podrían generar un cambio.

“En este momento todos necesitan estar unidos y juntar sus manos con amor por cada uno, por lo que somos y por el privilegio que tenemos en este poco tiempo en la Tierra", dijo el coach de los Chiefs Andy Reid, quien es blanco. “A diferencia de caminar con miedo, caminar con fortaleza y orgullo. Si hacemos eso, seremos un gran ejemplo para el mundo”.

McDougald habló horas antes de que se pospusieran los tres partidos de postemporada de la NBA, dos juegos del béisbol de las Grandes Ligas y cinco de seis de la MLS, también como parte de las protestas contra la injusticia racial.

El jugador de los Jets recordó las protestas pacíficas que ocurrieron en el país en los meses recientes. Además, rememoró cómo las estatuas de los esclavistas han sido retiradas y las calles han sido pintadas con la frase “Black Lives Matter”.

Los Jets realizaron una reunión virtual con el coach Adam Gase y les permitieron a los jugadores hablar de sus sentimientos sobre los disparos contra Blake, así como su propia experiencia.