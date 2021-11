Brasil, primera selección de Sudamérica en clasificarse al mundial de Qatar 2022

SAO PAULO (AP) — Un Mundial inusitado en Medio Oriente, a finales del año y luego de la pandemia, tendrá algo de normalidad. Brasil, el convidado infaltable en estas fiestas, estará presente otra vez.

La selección brasileña se convirtió el jueves en la primera sudamericana clasificada para la Copa del Mundo que se realizará en poco más de un año, gracias a una victoria de 1-0 sobre Colombia con un tanto de Lucas Paquetá.

El centrocampista del Lyon quebró la dura resistencia de los visitantes a los 72 minutos, en una jugada en que Marquinhos interceptó un balonazo de William Tesillo en la salida de Colombia y sirvió para Neymar.

El astro del París Saint-Germain filtró de primera intención el esférico hacia Paquetá, quien ingresó en el área y disparó cruzado de derecha para vencer al arquero David Ospina.

Fue una de las pocas oportunidades generadas por Brasil en el encuentro.

La FIFA emitió un mensaje de felicitación al primer país de Sudamérica que aseguró su presencia en el Mundial de Qatar 2022.

🇧🇷 Congratulations Brazil 👏👏👏



👑 The five-time #WorldCup champs become the first South American nation to win their way to Qatar 2022 ✈️🇶🇦 pic.twitter.com/WCeKIWT1hi