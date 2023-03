¡Brilló en la pista! Checo Pérez gana el GP de Arabia

Este domingo, Sergio ‘Checo’ Pérez ni el polvo de la pista lo opacó, pues su carrera perfecta fue la que lo llevó a ganar el primer lugar del Gran Premio de Arabia, con esto el piloto mexicano volvió a demostrar su habilidad para vencer a su compañero Max Verstappen, por cuarta ocasión (Azerbaiyán, Mónaco y Singapur) en las calles y por diferencia de más de 5 segundos de diferencia con el Red Bull.

One of those nights 🥰🏆 pic.twitter.com/v4Ew6IDKK3

Solo en la arrancada, tal y como sucedió en Bahréin, Checo perdió terreno con Fernando Alonso y su Aston Martin, pero rápidamente se recuperó y el Safety Car ocasionando por Lance Stroll, no cometió cometió mismo error y se alejó lo más que pudo.

"Resultó ser más difícil de lo esperado. El coche de seguridad, realmente hicimos el trabajo en la primera parte tratando de arrebatarnos la victoria nuevamente en Jeddah. El equipo hizo un trabajo fantástico. Trabajaron muy duro durante el fin de semana.

"Tuvimos muchos problemas mecánicos, pero ellos han estado al tanto. Es tiempo de celebrar. Lo importante hoy es que fuimos el auto más rápido. Hay algo de trabajo que hacer. Tenemos que trabajar un poco para obtener mejores comienzos en el futuro", dijo el tapatío.

Por ahora, Checo es segundo del Campeonato de Pilotos con 43 puntos, uno menos que Verstappen, pues el neerlandés le quitó la vuelta rápida.

1-2 BULLS ON THE PODIUM. MASSIVE NIGHT FOR THE TEAM.



👉 VAMOS. @SChecoPerez's 5th Grand Prix Victory tonight!



👉 CRAZY comeback for @Max33Verstappen starting in P15.#F1 #RedBullRacing #SaudiArabianGP pic.twitter.com/ehkh5TLwU5