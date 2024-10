Brock Purdy impulsa a los 49ers a la victoria sobre los Cowboys

Brock Purdy brilló con un pase de touchdown y un acarreo para anotación, liderando a los 49ers de San Francisco a una victoria 30-24 sobre los Cowboys de Dallas en el cierre de la semana, justo a tiempo para su semana de descanso.

Después de una dolorosa derrota ante los Chiefs de Kansas City en una revancha del Super Bowl, San Francisco (4-4) recuperó el equilibrio con una sólida actuación ante Dallas (3-4).

Esta victoria no solo mejora su récord, sino que deja al equipo bien posicionado para encarar con fuerza la segunda mitad de la temporada.

