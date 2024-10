Bronce para Ale Valencia en la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2024

La medallista olímpica de París 2024, Alejandra Valencia, consiguió la medalla de bronce el fin de semana durante la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, llevada a cabo en Tlaxcala.

Valencia, que este año le otorgó a México una victoria de bronce en los Juegos Olímpicos, consiguió nuevamente pararse en el podio tras haber vencido 6-2 a la también campeona olímpica, Jeon Hun-Young de Corea del Sur.

La arquera tricolor subió al podio en compañía de Li Jiaman de China (medalla de oro) y Deepika Kumari de India (medalla de plata).

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, felició en X (antes Twitter) a Valencia por su logro en Tlaxcala y la declaró un orgullo estatal.

Durante su participación en la Copa del Mundo, Valencia se convirtió en el terror de las arqueras surcoreanas, pues para pasar a las semifinales, tuvo que derrotar a Lim Si-Hyeon y para conseguir el bronce, dejó en el suelo a Jeon.

La mexicana se llevó la victoria por un punto de diferencia en el set 4 del enfrentamiento con Jeon Hun-Young.

La surcoreana llevaba un total de 28 puntos (10,9,9), por lo que Valencia necesitaba un 10 para obtener 29 puntos. Por fortuna, sí logró la mayor calificación (10,9,10).

The final arrows of the season have been shot in Tlaxcala. 🫶🏹#ArcheryWorldCup pic.twitter.com/JFQCfDrcWG