Browns logran victoria 24-19 sobre Pittsburgh en plena nevada

La intensa nevada que cubrió Cleveland anoche no solo blanqueó el campo de juego, sino también las aspiraciones de los Steelers de Pittsburgh.

En el partido más frío de la temporada de la NFL, que comenzó con un césped verde y terminó bajo un manto blanco, los Browns (3-8) sorprendieron con una victoria 24-19 sobre Pittsburgh (8-3) en el inicio de la Semana 12.

Los errores y malas decisiones costaron caro a los Steelers, quienes vieron interrumpida su racha de cinco triunfos consecutivos.

Aunque siguen liderando la División Norte de la AFC con marca de 8-3, la derrota complica su lucha por el primer lugar de la Conferencia Americana.

Jameis Winston brilla en el frío

El mariscal de campo de los Browns, Jameis Winston, lo hizo de nuevo: venció a otro favorito de su división. Tras derrotar a los Ravens en la Semana 8, ahora sorprendió a los Steelers, logrando una hazaña que Cleveland no conseguía desde 1999-2000: victorias consecutivas ante su acérrimo rival.

Winston lanzó para 219 yardas, sufrió una intercepción, pero compensó corriendo 7 yardas para un touchdown terrestre.

Su mayor mérito fue ejecutar pases clave en momentos críticos. Además, contó con el apoyo de una defensa liderada por un imparable Myles Garrett, quien registró tres capturas de quarterback.

Errores de Pittsburgh, clave en la derrota

Los Steelers no estuvieron a la altura, cometiendo tres pérdidas de balón que inclinaron la balanza en favor de Cleveland.

Russell Wilson, quien comandó la ofensiva visitante, terminó con 270 yardas y un touchdown, completando 21 de 28 pases, pero perdió un balón crucial tras ser capturado en la primera mitad.

A pesar de sus problemas, Pittsburgh logró ponerse al frente 19-18 con seis minutos restantes gracias a un pase de Wilson a Calvin Austin.

Sin embargo, los Browns respondieron de inmediato: Nick Chubb selló la victoria con su segundo touchdown del encuentro, desatando la celebración bajo la nieve.

A difference of just a few hours. pic.twitter.com/5mrKuNImKa — NFL (@NFL) November 22, 2024

Cleveland demostró que, a pesar de sus altibajos, puede sorprender incluso a los equipos más fuertes. Para Pittsburgh, esta derrota es un llamado de atención mientras la lucha por los playoffs se intensifica.

Con información de Reforma